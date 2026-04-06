أول تعليق من المرشد الإيراني على رئيس استخبارات الحرس الثوري: الاغتيالات لن تُضعف أهدافنا

علّق المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، على مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري، قائلًا إن إيران ستبقى متماسكة.

وصرح خامنئي بحسب وكالة تسنيم: «لقد نال اللواء خادمي الشهادة إلا أن الصفوف المرصوصة للقوات المسلحة الفدائية قد أصبحت بنياناً مرصوصاً».

وأضاف: «لا يمكن للاغتيال والجـريمة أن يحدثا أي خلل في الأهداف الجهـ...ادية لقواتنا المسلحة الفدائية».

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل رئيس جهاز استخباراته اللواء مجيد خادمي، فجر اليوم الاثنين، إثر هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران.

ووفق بيان نقلته وكالة "تسنيم"، فإن خادمي -الذي وُصف بـ"الرئيس القوي والمثقف لاستخبارات الحرس"- قُتل بعد مسيرة امتدت لنحو نصف قرن في العمل الأمني، لعب خلالها دورا بارزا في تعزيز أمن إيران ومواجهة مخططات الأعداء.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تنفيذ عملية الاغتيال في طهران و"تصفية" رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري، متوعدا بمواصلة استهداف قادة إيران "واحدا تلو الآخر".

وكان خادمي قد عُيّن في منصبه حديثا في أعقاب حرب الـ12 يوما الماضية، ليخلف سلفه الجنرال محمد كاظمي الذي اغتيل أيضا في ذلك الوقت.