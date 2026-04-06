ترامب: نتلقى رسائل من الإيرانيين لمواصلة القصف بهدف سقوط النظام

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشعب الإيراني للانتفاض ضد النظام في البلاد، قائلا: «الشعب الإيراني يتوسل إلينا لكي لا نتوقف عن القصف».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن هناك رسائل تصل إليهم من الإيرانيين تطالبهم بمواصلة القصف لأنهم يريدون الحرية وسقوط النظام وفق تعبيره.

وشدد الرئيس الأمريكي، تعلى أنه ينبغي للشعب الإيراني أن يثور على الحكومة في حال إعلان وقف إطلاق النار، لكنه أكد في الوقت نفسه أن عواقب ذلك قد تكون وخيمة.

وأشار إلى أن الشعب الإيراني سيكون مستعدًا لعيش المعاناة الناجمة عن قصف منشآت الطاقة من أجل التخلص من النظام، موضحًا أن الحرب ساهمت في تغيير النظام في إيران، وقال إن الأشخاص الموجودين هناك حاليًّا أقل تطرفا وأكثر ذكاء.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة جهزت خطة إذا رفضت إيران الاتفاق خلال المهلة الممنوحة لها (التي تنتهي غدًا الثلاثاء)، موضحًا أنه كان على قناعة كاملة بأن العملية في إيران ستكون خطيرة لكنها كانت تستحق التنفيذ والمضي قدما فيها.

وشدد على أن المفاوضات التي يتم إجراؤها حاليًّا تسير بشكل جيد، وقال إن القيادة الإيرانية الحالية مختلفة كثيرا عن القيادات السابقة وأن الولايات المتحدة تتعامل معها.