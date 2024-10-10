جيش الاحتلال يطلق النار على سكان حاولوا الخروج من مخيم جباليا شمال غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار على فلسطينيين بمحيط «دوار أبو شرخ»، لدى محاولتهم الخروج من مخيم جباليا المحاصر شمال قطاع غزة.

وقال الصحفي أنس الشريف، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «مجزرة جديدة في محيط دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا، حيث استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد من الجرحى جراء إطلاق النار الكثيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على كل من يحاول الخروج من المخيم».

عاجل: مجزرة جديدة في محيط دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا، حيث استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد من الجرحى جراء إطلاق النار الكثيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على كل من يحاول الخروج من المخيم. — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 10, 2024

ويتعرض الفلسطينيون بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، لعملية «إبادة وتطهير عرقي»، لليوم الخامس على التوالي، حيث يفرض الاحتلال حصارا بريا، وينفذ عمليات قتل ونسف للمنازل، وتهجير قسري.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، تعد هذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الاحتلال في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023.

والأحد الماضي، أعلن جيش الاحتلال البدء بعملية عسكرية برية في جباليا، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمال القطاع، منها في جباليا، التي هي الأعنف منذ مايو الماضي.

والاثنين، أنذر الاحتلال المواطنين بإخلاء منازلهم في جباليا، وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا، والتوجه جنوبا.

كما تتعرض مناطق في بيت لاهيا ومحيط منطقة التوام، والعطاطرة، لقصف متواصل برا وبحرا وجوا.

ومن أصل 1.2 مليون نسمة كانوا يقطنون في محافظتي غزة والشمال، يوجد حاليا نحو 700 ألف نسمة رفضوا النزوح إلى جنوب القطاع، وفق بيانات رسمية فلسطينية.