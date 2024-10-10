تقرير يرصد تفاصيل حرب الموساد الخفية على الأراضي الإيرانية

قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية إن أجهزة المخابرات الإسرائيلية عززت قدراتها في المراقبة والهجوم على مدى 20 عاما الأخيرة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، ولا أدل على ذلك من قدرتها بعد أسبوعين من انفجار أجهزة النداء لدى حزب الله ثم تصفية زعيمه حسن نصر الله بعد 72 ساعة من ذلك.

وأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم سيريل لويس- إلى ما أكده الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد على قناة "سي إن إن" التركية بشأن ضعف بلاده أمام وكالات الاستخبارات الإسرائيلية، إذ كشف عن تجنيد تل أبيب قبل سنوات عدة رئيس وحدة أنشئت خصيصا لطرد جواسيس الموساد.

وبعد الفشل المدوي الذي حدث في 7 أكتوبر 2023 وجهت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ضربات قوية إلى إيران وأعوانها قبل تقطيع أوصال حزب الله في لبنان ثم قطع رأسه.

ولعل ضرب رادارات الدفاع المضاد للطائرات الذي من المفترض أن يحمي محطة التخصيب في نطنز بقلب البرنامج النووي الإيراني كان ردا قويا على إطلاق إيران 300 طائرة مسيرة وصاروخ باتجاه تل أبيب، حسب الصحيفة.

ويقول الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان -الذي ألّف مع زميله دان رافيف كتابا بعنوان "جواسيس ضد هرمجدون داخل حروب إسرائيل السرية" وفيه معلومات غزيرة للغاية عن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية- إن "الأحداث الأخيرة تؤكد أن مستوى اختراق إيران ووكلائها من قبل أجهزتنا لا يزال مثيرا للإعجاب"، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

عمل طويل الأمد

وهذا "الانتقام" -حسب الصحيفة- ثمرة عمل طويل الأمد بدأ في منتصف العقد الأول من القرن الـ21 تحت قيادة رئيس الموساد آنذاك مائير داجان الذي كان مقتنعا بأن القادة الإيرانيين يعملون لصنع قنبلة ذرية، وكان مصرا على منعهم من ذلك.

وهذا ما دفع مختلف الأجهزة الإسرائيلية إلى اتخاذ تدابير شاملة، وعملت في الظل -حسب الصحيفة- على إحباط توريد قطع الغيار إلى إيران وإثناء العلماء الأجانب عن تقديم مساعدتهم، وتخريب الإمدادات الكهربائية لبعض المنشآت، وكذلك رفع مستوى الوعي بين الغربيين بشأن هذا التهديد، ولكن سرعان ما أدركت تل أبيب أن هذه الجهود رغم قدرتها على إبطاء مشاريع طهران النووية فإنها لن تكون كافية لإقناع قادتها بالتخلي عن هذه المشاريع إلى الأبد، وفقا للكاتب.

ولذلك، كان من الضروري الاعتماد على وسائل الاعتراض ووسائل الحرب الإلكترونية وعلى الخبرة الفنية لهيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية، ثم الاعتماد على عملاء داخل إسرائيل، إذ يمتلك الموساد بنية تحتية بدائية لهذا الغرض منذ عهد الشاه، وقد قام بتوسيعها بالتجنيد بين الأقليات كالأكراد والأذريين والعرب والبلوش.

وحسب ميلمان، كان لا بد من إعادة تشكيل شبكة المخابئ وأماكن تخزين المتفجرات والأسلحة والمركبات، وإدخال وكلاء للقيام ببعض المهام الحساسة جدا بحيث لا يمكن التعاقد عليها من الباطن مع المجندين من الأقليات، وللقيام بذلك اعتمدوا بشكل خاص على المجتمع الكبير من اليهود الإيرانيين الذين هاجروا إلى إسرائيل بعد الثورة.

وكلاء لمصلحة إسرائيل

وسرد الكاتب عددا من الحوادث وقعت في إيران بين عامي 2007 و2011 بعد إقامة بنية الموساد التحتية، من ضمنها مقتل 5 علماء إيرانيين يعملون في الصناعة النووية، ونشر فيروس الحاسوب "ستوكسنت" الذي حيد ألف جهاز طرد مركزي في موقع نطنز، ثم حدوث انفجار كبير أدى إلى مقتل العشرات وسرقة 55 ألف صفحة من الوثائق و183 قرصا مضغوطا، إلى غير ذلك.

ومع أن هذه القائمة ليست شاملة ومن الممكن أن تكون بعض هذه الهجمات منسوبة بشكل غير صحيح إلى الأجهزة الإسرائيلية -كما تقول الصحيفة- فإن لتلك الأجهزة كل المصلحة في الإشارة إلى أن قدراتها على التسلل لا حدود لها.

ويقول ميلمان "هذا جزء من الحرب النفسية"، مضيفا "على نحو مماثل يؤكد الحرس الثوري بانتظام أنه اعتقل أو أدان أو حتى أعدم عملاء مقابل أجر لإسرائيل".