أصيب 5 فلسطينيين بينهم صحفيان، بجروح ورضوض، وآخرون بحالات اختناق، الجمعة، إثر اعتداءات الجيش الإسرائيلي ومستوطنين على قاطفي زيتون في بلدة بيتا شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "عددا من المستعمرين هاجموا مجموعة من المواطنين خلال قطفهم ثمار الزيتون في منطقة جبل قماص في بلدة بيتا جنوب (مدينة) نابلس".

وأضافت أن 3 فلسطينيين أصيبوا جراء الاعتداء عليهم بالضرب، فيما أفادت مصادر محلية للأناضول بإصابة المصور الصحفي وهاج بني مفلح بقنبلة غاز بشكل مباشر في قدمه، والصحفية سجى العلمي بالاختناق، وتم نقلهما إلى مركز طبي في البلدة.

وعادة ما تتزايد اعتداءات المستوطنين في مثل هذا الوقت من كل عام، تزامنا مع بدء موسم قطف الزيتون، وهو محصول رئيس تعتمد عليه حياة كثير من المزارعين.

ويقول الفلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين يكثفون جرائمهم في الضفة الغربية، عبر الاعتداء على المواطنين وتدمير ممتلكاتهم وتهجريهم، خدمة لتوسيع البناء الاستيطاني.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1050 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.