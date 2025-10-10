نتنياهو: سنعمل على تحديد مكان المحتجزين المتوفين بغزة ونقلهم لإسرائيل

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن تل أبيب ستعمل على تحديد مكان "جميع الرهائن المتوفين بغزة ونقلهم لدفنهم في إسرائيل"، وذلك عقب الإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" حيز التنفيذ.

وقال نتنياهو في كلمة مسجلة الجمعة: "سنعمل على تحديد مكان جميع الرهائن المتوفين في أقرب وقت ممكن، ونقلهم لدفنهم في إسرائيل".

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه قطاع غزة من نقص في المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لرفع آلاف الأطنان من الأنقاض التي تخفي تحتها آلاف الجثامين الفلسطينيين، وللبحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وفي اتفاق وقف إطلاق النار السابق الموقع في يناير 2025، أعلن نتنياهو أن تل أبيب لن تدخل معدات ثقيلة لقطاع غزة، فيما أوضحت حكومة غزة آنذاك أن ذلك "سيؤثر على قدرة المقاومة باستخراج قتلى الاحتلال من الأسرى الذين قصفهم من تحت هذا الركام".

والخميس، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إنه "سيتم تشكيل قوة عمل مشتركة إسرائيلية أميركية قطرية مصرية لتحديد مكان رفات الرهائن القتلى مجهولي الهوية".

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع إن "قوة العمل ستوفر معدات ثقيلة لمهام مثل حفر أو هدم المباني للوصول إلى جثث القتلى".

وباستثناء كلمة نتنياهو، لم يصدر عن الأطراف الثلاثة الأخرى "الولايات المتحدة، ومصر، وقطر" تصريحات حول ذلك.

وجاءت تصريحات نتنياهو، في أعقاب إعلان الجيش في بيان، ظهر الجمعة دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.

وتحدث نتنياهو في كلمته عن أن "إعادة جميع الرهائن المتبقين 20 أحياء و28 قتيلا يبقى التحدي الأصعب والذي ما زال قائما".

وجدد الحديث عن خطوة "نزع سلاح حماس، وأسلحة غزة"، قائلا: "إذا تحقق ذلك بالطريقة الصحيحة سيكون رائعًا، وإن لم يتحقق فسيكون ذلك بالجهد".

والجمعة الماضي، وفي إطار حديثه عن موافقة "حماس" على الاتفاق، قال القيادي بالحركة موسى أبو مرزوق، إن "الحركة ستسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة، وأن مستقبل الشعب الفلسطيني مسألة وطنية لا تقرر حماس وحدها فيها".

وفي وقت سابق اليوم، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب التدريجي من مناطق في محافظات قطاع غزة للتمركز في المواقع الجديدة وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعقب الانسحاب، بدأ عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين العودة إلى مدينة غزة عبر شارعي الرشيد غربا وصلاح الدين شرقا.

وقالت "القناة 12" العبرية الخاصة، إن الجيش الإسرائيلي يواصل انسحابه التدريجي داخل قطاع غزة على أن يستكمل خلال 24 ساعة الانسحاب إلى المواقع المحددة في خطة ترامب.

وفجر الجمعة، صادقت حكومة إسرائيل على اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، توصل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، استشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.