إقبال ملحوظ في انتخابات نقابة الأطباء بالفيوم وسط تنظيم هادئ

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، إقبالًا ملحوظًا من الأطباء على لجان التصويت في انتخابات نقابة الأطباء لعام 2025، والتي تُجرى بمقر النقابة الفرعية بمدينة الفيوم، وسط أجواء تنظيمية هادئة وإشراف كامل من الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية.

وتوافد الأطباء منذ الساعات الأولى من فتح اللجان للإدلاء بأصواتهم، في إطار الانتخابات التي تُجرى اليوم على مستوى الجمهورية.

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، يعقبها بدء فرز الأصوات داخل اللجان تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية.

وأكد عدد من المشاركين في الانتخابات حرصهم على الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم داخل النقابة خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أهمية دور النقابة في تحسين أوضاع الأطباء والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، إلى جانب تطوير مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وتأتي انتخابات الأطباء بالفيوم ضمن فعاليات انتخابات النقابات المهنية التي تُنظم دوريًا لتجديد الدماء داخل مجالس النقابات، وتعزيز المشاركة الفعالة في إدارة الشؤون النقابية والمهنية بالمحافظة.