القوات اليمنية تحذر من نسف عملية السلام والهدنة بالحديدة

حذرت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي من مخطط حوثي لنسف عملية السلام والهدنة الأممية في محافظة الحديدة.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة العقيد وضاح الدبيش إن الميليشيات الحوثية ما زالت تمارس أسلوبها الغادر والجبان والخبيث في التسويف والتنصل من أي اتفاقات سابقة، حتى فيما يخص نقاط المراقبة الخمس التي أعلن عن تنفيذها الجنرال الهندي أباهيجيت جوها خلال الفترة 19 - 23 أكتوبر 2019.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، عن الدبيش قوله إن القوات المشتركة رصدت خروقات متعددة للميليشيات الحوثية يتمثل ذلك في الحشود البشرية الهائلة والتعزيزات الضخمة في المعدات العسكرية وحفر الخنادق والأنفاق، ووضع المتاريس؛ استعدادا فيما يبدو لجولة حرب قادمة.

وأكد أنه تم إبلاغ رئيس البعثة الأممية وكبير المراقبين الدوليين الجنرال أباهيجيت جوها المتواجدين على متن السفينة في عرض البحر، إلا أنهم لم يحركوا ساكنا رغم الإثباتات الدامغة المرفقة في البلاغ.

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أكد - في وقت سابق - أن استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في تصعيدها العسكري والخرق المتكرر للهدنة الأممية في الحديدة رغم أن نشر نقاط المراقبة الأممية مؤشر على عدم جديتها في الرضوخ للسلام وتحدي الإرادة المحلية والدولية في وضع حد للمعاناة التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.