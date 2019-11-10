تركي آل الشيخ عن انضمام «كهربا» للأهلي: انتظر إشارة الخطيب وسأضمه في دقيقتين

وعد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في شهر يناير المقبل للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه ينتظر تلقيي إشارة من رئيس الأحمر محمود الخطيب ومجلس إدارته.

وظهر آل الشيخ في مقطع فيديو مع وفد من مشجعي النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، رد خلاله على أحد المشجعين بخصوص رغبته في ضم كهربا للأهلي قائلاً: "إذا وافق مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب على الصفقة سأضمه في دقيقتين (مسافة السكة)".

وارتبط اسم كهربا بالأهلي في الفترة الأخيرة بعد دخوله في أزمات مع ناديه السابق الزمالك، وعدم اعترافه بالعقد الذي وقعه للفريق الأبيض لعدم توثيقه باتحاد الكرة، وانتقل لفريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي قبل 3 أشهر وشارك مع الفريق قبل أن يرتبط اسمه بالرحيل للأهلي بينما تقدم الزمالك بشكوى رسمية للمطالبة بإيقافه.