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أدى لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك تدريبات بدنية مختلفة في المران الذي أقُيم اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وركز مدرب الأحمال على خضوع اللاعبين لتدريبات تقوية عضلات القدم ثم تدريبات لزيادة المرونة، تحت اشراف المدير الفني للفريق ميتشو.

كما عقد ميتشو جلسة خاصة مع دراجون للاتفاق على تدريبات معينة لتنفيذها مع حراس المرمى لزيادة كفاءتهم حول سرعة رد الفعل .

ومن ناحية أخرى اشتكى إسلام جابر صانع العاب الفريق من آلام بسيطة في يده اليسرى وقام الجهاز الطبي بوضع “رباط ضاغط” لتخفيف الآلام بسبب جزع تعرض له اللاعب.