«يونهاب»: مبعوثا واشنطن وبيونج يانج لم يجتمعا على هامش مؤتمر حظر الانتشار النووي في موسكو

أفادت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، بأن فعاليات مؤتمر حظر الانتشار النووي في العاصمة الروسية (موسكو) انتهت دون عقد اجتماع منفرد بين المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الكوري الشمالي ومندوب وزارة الخارجية الكورية الشمالية المعني بالشؤون الأمريكية، على عكس التكهنات.

وشارك المبعوث الأمريكي الخاص لبيونج يانج مارك لامبارت والمدير العام لمكتب شئون أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية جو تشول-سو في مؤتمر موسكو لحظر الانتشار النووي، الأمر الذي أثار التكهنات بشأن إمكانية استئناف المحادثات النووية بين الجانبين على هامش المؤتمر الذي اختتم أمس السبت.

وأشارت (يونهاب) إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن المؤتمر، الذي استغرق ثلاثة أيام، انتهت فعالياته دون عقد أي اجتماع منفرد بين الجانبين الأمريكي والكوري الشمالي، بل جرت بينهما محادثة لمدة خمس دقائق فقط خلال خلال حفل استقبال المشاركين في المؤتمر يوم الخميس الماضي، لافتة إلى أن المفوض النووي لكوريا الجنوبية لي دو-هون كان مُشاركًا في المؤتمر، لكنه لم يجر أي مباحثات مع المسؤول الكوري الشمالي.

وكان المبعوث الكوري الشمالي قد حث الولايات المتحدة، خلال أحدى جلسات المؤتمر، على اتخاذ قرار يدفع المحادثات النووية قدمًا بنهاية العام الجاري، مُحذرًا من انغلاق نافذة الحوار مع مرور الوقت.