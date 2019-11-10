أهالي تلا يشيعون ضحايا «بالوعة المنوفية»

شيع أهالي قرية بمم التابعة لمدينة تلا بمحافظة المنوفية، مساء الأحد، ضحايا بالوعة الصرف الصحي، من المسجد الكبير بالقرية.

وتجمهر العشرات من أهالي تلا بالمنوفية أمام المستشفى المركزي مطالبين بحقوق ضحايا بالوعة الصرف الصحي بالمنوفية، وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية لتوديع 4 من أبنائهم.

ترجع الأحداث لتلقي اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد أحمد الشافعي، رئيس مباحث مدينه تلا، يفيد بمصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين لـ سقوطهم في بلاعة صرف صحي أثناء تسليكها بقرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وهم محمود عبدالفتاح خفاجة، 45 سنة، ورضا كرم عمار، 30 سنة، ومحمد عيد بيومي، 38 سنة، وهاني الجمل فتحي، 32 سنة، وأصيب شخصين، وهما جمعة المرسي الأقرع، 40 سنة، ومحمد معوض العبد 40 سنة، وجميعهم من قرية بمم التابعة لمركز تلا.

ومن جانبه دفع الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف المنوفية بـ5 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى تلا العام والجثث إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.