تقرير: مكابح الطواريء الآلية ستصبح سمة قياسية في السيارات اليابانية

ذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية، اليوم الأحد، أن اليابان بصدد جعل مكابح الطواريء الآلية سمة قياسية في سيارات الركاب لتحسين السلامة.

وأوردت الصحيفة أن المتطلبات التي من الواجب إدخالها للسيارات الجديدة ستشمل ضمانات لمنع الاصطدام مع المشاة، حيث أن هذا الأمر ليس مدرجا في اللوائح اليابانية، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليابانية.

وقالت يوميوري إن حوالي 85 بالمئة من السيارات الجديدة المنتجة محليًا كانت مزودة بأنظمة المكابح الطوارئ الآلية في عام 2018، وتهدف الحكومة إلى زيادة هذا العدد.

وأضافت الصحيفة إن الحد من الحوادث وخاصة التي يكون كبار السن طرفا فيها يمثل أولوية لوزارة النقل، ومن المحتمل أن تحدد اليابان بحلول نهاية العام الجاري موعد تطبيق السمة القياسية الجديدة.