الكويت تسجل 5 وفيات و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى821.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 903 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 133 ألفا و381.

وأشار المتحدث إلى وجود 115 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 842 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 124 ألفا و156 حالة.