أستاذ باطنة ومناعة: إحصائيات شركة فايزر عن لقاح كورونا ممتازة

قال عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بنيوجرسي، إن لقاح شركة فايزر تمت تجربته على نحو 43 ألف متطوع، مشيرًا إلى أن اللقاح يتم أخذه على جرعتين خلال 21 يومًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الإحصائيات أثبتت أن اللقاح يؤدي إلى مناعة بنسبة 90% في أجسام المتطوعين، بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية.

وأشار إلى أن الإحصائيات السابقة تعد أرقامًا ممتازة، فضلًا عن أن شروط الشركة صارمة ويتعاملون مع الأمر بشكل دقيق، قائلًا إن لقاحات كورونا دخلت في سباق سياسي واقتصادي أكثر من كونه طبيًا.

ولفت أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بنيوجرسي إلى أن الحصول على لقاح فايزر يؤدي إلى تعرض الشخص للإصابة بفيروس كورونا بنسبة 10%، قائلًا إن نسبة التعرض للإصابة تختلف باختلاف نسبة المناعة التي يمنحها اللقاح.

وأعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية للأدوية، اليوم الاثنين، أن اللقاح ضد فيروس كورونا «كوفيد-19» الذي تعملان على تطويره أثبت فعاليته بنسبة 90%، وذلك وفقا للتحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.