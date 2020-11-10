سلوفاكيا تفحص مليوني شخص في الجولة الثانية من اختبارات كورونا الجماعية

أعلنت حكومة سلوفاكيا عن مشاركة أكثر من مليوني شخص في الجولة الثانية من اختبارات فيروس كورونا في سلوفاكيا، حيث تهدف الحكومة إلى فحص معظم السكان البالغ عددهم 5ر5 مليون نسمة في محاولة للحد من العدوى في الدولة الواقعة في وسط أوروبا.

وقال وزير الدفاع ياروسلاف ناد، الذي أشرف على العملية، إن 66ر0 بالمئة فقط من أكثر من مليوني شخص خضعوا لاختبارات مستضدات سريعة يومي السبت والأحد كانت نتيجتهم إيجابية.

ويبدو أن سلوفاكيا ستحقق هدفها المتمثل في اختبار مجموعة كبيرة من سكانها ممن تزيد أعمارهم عن 10 أعوام في غضون عطلتي نهاية أسبوعين.

ولم يضطر أولئك الذين أصيبوا سابقا بالعدوى وتعافوا إلى إجراء الاختبار، ولا أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر، لأنهم يمكثون في منازلهم بالفعل.

وخضع حوالي 6ر3 مليون شخص لتلك الاختبارات في نهاية الأسبوع الماضي، وكانت نسبة الحالات الإيجابية 1 بالمئة.

كانت المشاركة في الاختبارات طوعية. ومع ذلك، يخضع أولئك الذين لم تكن نتيجة اختباراتهم سلبية لحظر تجول صارم اعتبارا من اليوم الاثنين ولا يسمح لهم حتى بالذهاب إلى العمل.