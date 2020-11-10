 هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح ترخيصا لعقار جديد لفيروس كورونا - بوابة الشروق
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هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح ترخيصا لعقار جديد لفيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:18 ص

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على منح ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار شركة (إيلي ليلي) المستخدم لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسط من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الهيئة وافقت للحكومة الفيدرالية بتوزيع عقار (bamlanivimab) على إدارات الصحة في الولايات المتحدة، مؤكدة عدم السماح بمنح هذا العقار إلى الحالات الصعبة من مصابي كورونا، ممن يحتاجوا إلى وضعهم على جهاز التنفس الصناعي.

وكانت الولايات المتحدة قد خصصت الشهر الماضي 300 ألف جرعة من العقار التجريبي، كما دفعت مبلغ 375 مليون دولار إلى الشركة لإنتاج هذا العقار، وبموجب هذا الترخيص، سيسمح للأشخاص الذين يبلغون 12 عاما أو أكثر، ويزنون 40 كيلوجراما، الحصول على هذا العقار.


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