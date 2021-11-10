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ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 1.5% خلال أكتوبر الماضي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 8:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 8:54 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الصيني، أحد المقاييس الرئيسية للتضخم، بنسبة 5ر1% سنويا خلال أكتوبر الماضي.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 4ر1% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 7ر0% خلال الشهر السابق.

ووفقًا لمكتب الإحصاء ارتفع المؤشر على أساس شهري بنسبة 7ر0% وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد استقراره في أيلول/سبتمبر الماضي.

كما أشار المكتب إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) في الصين، والذي يقيس تكلفة البضائع عند بوابة المصنع، بنسبة 5ر13% سنويا خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين التي كانت 4ر12% بعد ارتفاعه خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 7ر10% سنويا.


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