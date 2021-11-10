لجنة مشتركة من السياحة وغرفة المنشآت لتفقد المطعم العائم «خلود النيل»

تفقدت لجنة مشتركة من غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ووزارة السياحة والآثار المطعم والمرسى السياحي العائم "خلود النيل" في رأس البر بدمياط، واللذان تعرضا لحريق ضخم التهم المطعم وجانبا من المرسى العائم يوم الجمعة الماضي.

وزارت اللجنة المركب السياحي وعاينت الحالة التي وصلت لها نتيجة حادث الحريق المدمر الذي التهم كافة محتوياته من أثاث ومعدات وأجهزة نتيجة ماس كهربائي، وأصاب جانباً كبيراً من المرسى المُعدة لروسه عليها.

وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن زيارة اللجنة تأتي في إطار الاطلاع على ما خلفه الحريق من آثار مدمرة، ومساندة ودعم لعضو الجمعية العمومية للغرفة، مؤكداً أن الغرفة لا تألوا جهداً لتقديم الدعم والاستشارات الفنية والتقنية لمثل هذه الحالة، إلى جانب ما تنص عليه لائحة الغرفة من حجم المساهمة المادية.

وأعربت اللجنة عن حزنها للحالة السيئة التي وصل لها المطعم العائم "خلود النيل" الذي كان يمثل دُرة السياحة النيلية في منطقة الدلتا، وكان معلماً سياحياً ترفيهياً، وأن الحريق قد خلف دمارًا كاملًا للمطعم.

ومن جانبه، قال علي حسن، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية، إن الزيارة كانت بتكليف من القيادات بقطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة؛ للوقوف على آثار الحريق وفحص ومعاينة ما وصلت إليه حالة المركب، وتقديم تقرير مبدئي لعرضه على المسئولين لحين استيفاء ما توصلت إليه تحقيقات النيابة وتقرير البحث الجنائي وإدارة الحماية المدنية؛ لعرضه على المسئولين وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح السياحية.