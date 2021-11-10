برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر يستقبل أليساندرو فراكاسيتي كممثل مقيم جديد له

استقبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر ممثله المقيم المعين حديثًا، أليساندرو فراكاسيتي، في مصر.

وحسب بيان، قد عين أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فراكاسيتي "لرئاسة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرامجه وأنشطته التشغيلية في جمهورية مصر العربية".

وصرحت الدكتورة خالدة بوزار، مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن “تعيين السيد فراكاسيتي يسلط الضوء على الأهمية التي يوليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشراكة مع مصر، والتزامنا بدعم تنمية البلاد لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، وتعزيز القدرة على الصمود، والسعي لعدم ترك أحد خلف الركب".

كما قد أعرب فراكاسيتي عن سعادته بالانضمام إلى الفريق المتميز لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مضيفًا أن: "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيواصل دعم أولويات التنمية الوطنية للبلاد في المجالات الرئيسية، مثل: العمل المناخي وحماية البيئة، والنمو الشامل، وإسداء المشورة في مجال سياسات أهداف التنمية المستدامة، والابتكار الاستراتيجي، والتحول الرقمي، من بين أمور أخرى".

وأضاف أن هذا المنصب أكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجالات الإدارة والتنمية داخل المنظمات الدولية، كما يتمتع بسجل حافل من الشراكات القوية مع الحكومات وشركاء التنمية في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية والبلدان متوسطة الدخل.

أما عن آخر منصب شغله، فقد كان الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أذربيجان. وقد شغل مناصب سابقة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منها نائب الممثل المقيم في أذربيجان من 2016 إلى 2018، ونائب الممثل المقيم في شمال مقدونيا من 2011 إلى 2016، ونائب الممثل المقيم في كرواتيا من 2006 إلى 2011، ومساعد الممثل المقيم في بيلاروس من 2004 إلى 2006.

وقبل انضمامه إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عمل فراكاسيتي مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) في البوسنة والهرسك، من عام 1996 إلى عام 1998، بصفته كبير مسؤولي الانتخابات، كما قد شغل منصب كبير استشاريين سياسيين من عام 1998 إلى عام 2000. أما في كرواتيا، من عام 2000 إلى عام 2004، فقد عمل بمنصب المتحدث الرسمي ورئيس الشؤون العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

و فراكاسيتي مواطن إيطالي، حاصل على درجة الماجستير في سياسة وإدارة الاتحاد الأوروبي من كلية أوروبا في بروج، وبكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة ساسكس، وشهادة في الدراسات السياسية من معهد الدراسات السياسية في ستراسبورغ.