العرض العالمي الأول لفيلم بره المنهج في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن عرض فيلم "برّه المنهج" للمخرج المصري عمرو سلامة، في ختام دورته الافتتاحية التي تقام في الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر المقبل، وذلك في عرضه العالمي الأول.

الفيلم يشارك في بطولته، كلا من ماجد الكدواني، وروبي، دينا ماهر، بالإضافة إلى الطفل عمر شريف.

وكان المخرج عمرو سلامة، قد كشف بعض تفاصيل الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، مؤكدا على أنه كتب فكرة الفيلم لأول منذ عشر سنوات بالتمام، قبل أن يمر السيناريو على مراحل كثيرة ومختلفة من التطوير، حتى جاء الوقت المناسب لتنفيذه.

وأضاف: "بره المنهج فيلم ذاتي وشخصي جدا، خرج من أعماق قلبي وذكرياتي وما أثر في تكويني كإنسان، وأيضا عام جدا حيث حاولت جاهدا أن يلمس مشاعر الناس بقصة بها قدر من الكوميديا والدراما الإنسانية".

وتابع: "الفيلم عن طفل يتيم لا يتوقف عن الكذب واللماضة يقتحم بجسارة بيت الأشباح المخيف ليجد بداخله عالم ورحلة وصديق ووسيلة ليحقق أهدافه الخبيثة والنميسة".

فيلم "بره المنهج" قصة عمرو سلامة، والسيناريو مشاركة بينه مع الكاتب خالد دياب، وإنتاج شركة لاجوني للمنتجة شاهيناز العقاد.