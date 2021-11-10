المرصد السوري: مقتل 7 مسلحين موالين لإيران في هجوم بطائرة مسيرة

قُتل سبعة أشخاص على الأقل من الميليشيات التابعة لإيران جراء الاستهداف الجوي "المجهول" من قبل طيران مسير اليوم الأربعاء على مواقع ومستودعات للسلاح والذخيرة في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.

وأفاد المرصد السوري الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، بأن من ضمن القتلى ثلاثة سوريين موالين لإيران، والباقون -أي الأربعة- لم تعرف جنسياتهم حتى اللحظة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في منطقة غرب الفرات، أفادوا بدوي انفجارات عنيفة للغاية بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، ناجمة عن استهداف جوي من قبل طيران مجهول لم يعلم إذا ما كان تابع للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش أو لإسرائيل، استهدف مواقع ومستودعات للسلاح تابعة للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية-العراقية.

يذكر أن إيران وحزب الله اللبناني حليفان رئيسيان للرئيس السوري بشار الأسد، الذي تقاتل قواته منذ عام 2011 ضد مسلحين يسعون إلى الإطاحة بنظامه.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، أن هجوما صاروخيا إسرائيليا مزعوما في وسط سورية أدى إلى إصابة جنديين بالجيش السوري وإلحاق أضرار مادية. ولم تؤكد اسرائيل الهجوم.

ويُنظر إلى الضربات الإسرائيلية على سورية باعتبارها محاولة لمنع إيران من تعزيز نفوذها العسكري في المنطقة.