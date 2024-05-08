رانيا فريد شوقي في رسالة لوالدها: عايشة في خيرك وأمجادك وسيرتك الحلوة

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي، رسالة لوالدها الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت: "حبيبي، أنت وحشتني أوي، بحبك أوي، وكل سنة وأنت حبيبي، وعايشة في خيرك وحبك وأمجادك وسيرتك الطيبة الحلوة، وحب الناس ليك".

الفنان فريد شوقي، الذي وُلد في 30 يوليو 1920 وتوفي في 27 يوليو 1998، كان له مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من 50 عاماً. بدأت أول أعماله السينمائية في فيلم "ملاك الرحمة" عام 1946، ومن ثم قدّم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي حققت شهرة واسعة.

وعلى مدار حياته المهنية، اشتهر فريد شوقي بتقديم شخصيات متنوعة، حيث تحول من تجسيد أدوار الشر في بداية مسيرته، إلى أدوار البطولة التي يدافع فيها عن الخير في مواجهة الأشرار. ومن بين أعماله المميزة في هذه المرحلة فيلم "جعلوني مجرماً" عام 1954.