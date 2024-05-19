قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» عدنان أبو حسنة، إن المواد الغذائية والوقود الذي تمتلكه الوكالة سينفد سريعًا، منوهًا أن الوكالة غير قادرة على توفير المواد الغذائية لكل سكان قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الممر المائي الذي بدأ العمل قبالة شواطئ مدينة غزة، أدخل أمس الأول ما يعادل حمولة 6 شاحنات مساعدات فقط.

ولفت إلى أن الممر أدخل أمس ما يعادل حمولة 15 شاحنة، مضيفًا: «متحدثة الخارجية الأمريكية قالت إن طاقة الممر 500 طن، وهو ما يعادل حمولة 20 شاحنة في الحد الأقصى».

وشدد متحدث الوكالة الأممية، على عدم وجود بديل عن الممرات البرية، باعتبارها السبيل الوحيد والأكثر فاعلية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وعن الأوضاع في رفح الفلسطينية، نوه أن هناك 800 ألف مواطن اضطروا للنزوح إلى منطقة المواصي المكتظة بـ450 ألف نازح، ومساحتها 9 كيلومترات مربعة.

وأشار إلى أن «جزءًا منهم انتقلوا إلى محافظة خانيونس وأقاموا خيامًا فوق البيوت المهدمة؛ بسبب عدم وجود مساحات لإقامة خيام حقيقية أو حتى عشوائية».