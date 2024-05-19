أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلا عن تقارير إخبارية، الأحد، بأن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني هبوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني اضطراريا؛ حيث كان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

آخر المستجدات: حياته في خطر!

يقول مسئول إيراني لـ«رويترز»، إنه لا نزال يحدونا الأمل، لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم «مقلقة للغاية»، مشيرًا إلى أن حياة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية في خطر عقب حادث طائرة هليكوبتر.

من جانبه، قال الهلال الأحمر الإيراني، إن 40 فريق تدخل سريع توجهوا إلى منطقة حادث هليكوبتر الرئيس الإيراني لإجراء عمليات بحث، مشيرا إلى أن البحث عن طائرة الرئيس الإيراني عن طريق الجو غير ممكن بسبب طبيعة المنطقة الجبلية الوعرة وسوء حالة الطقس.

وقد شهد التاريخ على عديد من الحوادث المشابهة، نستعرض بعضا منها في التقرير التالي:

* رشيد كرامي

في يونيو 1987، قُتل رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي في حادث مروحية من طراز «أيروسباسيال بوما»، حيث تم تثبيت قنبلة في الجزء الخلفي من مقعد كرامي، وانفجرت بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة من طرابلس إلى بيروت، ونجا باقي الركاب، وفقا لسي إن إن الأمريكية.

وأُدين سمير جعجع قائدُ القوات اللبنانية بتدبير الاغتيال بعد الحرب، وحُكم عليه بالإعدام، ثم بالسجن المُؤبَّد قبل أن يُطلق سراحه سنة 2005.

* عبدالسلام عارف

وشهدت المنطقة العربية على حادث آخر وذلك في العراق مع وفاة الرئيس عبد السلام عارف على أثر سقوط طائرة الهيلكوبتر السوفيتية الصنع في ظروف غامضة حيث كان يستقلها هو وبعض وزراءه ومرافقيه بين القرنة والبصرة مساء يوم 13 أبريل 1966 وهو في زيارة تفقدية لألوية (محافظات) الجنوب للوقوف على خطط الاعمار وحل مشكلة المتسللين الإيرانيين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

* كارنيرو

4 ديسمبر عام 1980 تم مقتل رئيس الوزراء البرتغالي فانسيسكو سا كارنيرو، ووزير دفاعه آدلينو آمارو دو كوستا، في تحطم طائرتهما في كاماراتي، قرب العاصمة ليشبونة، وقد توصلت لجنة تحقيق في العام 2004 إلى أن السبب كان محاولة اغتيال ناجحة.

* الرئيس الباكستاني وكبار رجاله

لقى الرئيس الباكستاني ضياء الحق والعديد من كبار المسئولين العسكريين الباكستانيين، بالإضافة إلى السفير الأميركي بباكستان حتفهم في تحطم طائرة قرب بيشاور شرقي باكستان.

* رئيس بولندا.. حادث قدري دون شكوك

وفي العاشر من أبريل 2010، تُوفي الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي بعد تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية البولندية من طراز «تي يو-154» خارج سمولينسك في روسيا، ووفقاً للتقارير الأولية حاول الطيار الهبوط في قاعدة سمولينسك الجوية وسط ضباب تسبب في انخفاض الرؤية عند اقتراب الطائرة من المدرج؛ فاصطدمت بالأشجار وتحطمت، ولعل هذا التحطم هو الوحيد بين هذه الأمثلة الذي لا تدور الشكوك والتكهنات حوله، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

* قائد فاجنر.. أصابع اتهام نحو بوتين

وفي أغسطس 2023، تأكد مقتل قائد مجموعة فاجنر للمرتزقة الروس يفجيني بريجوجين بعد تحليل للحمض النووي للجثث التي عُثر عليها بعد تحطم الطائرة التي كانت تقلهم ، وذلك بحسب تصريحات لمسئولين روس.

كان تمرد فاجنر في قبل شهرين من الحادث ،أبرز تحدي واجه بوتين خلال حكمه الذي دام 23 عاما منذ وصولة للسلطة في روسيا، وعليه فقد كان متوقعًا أن ينتقم بوتين من قائد فاجنر الذي أصاب تمرده نظام بوتين بهزة عنيفة.