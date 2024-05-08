مسئول: كوريا الجنوبية تحتاج إلى صندوق استثماري يدعم الصناعات التكنولوجية

ذكر مسئول بارز، أن كوريا الجنوبية تحتاج إلى صندوق استثماري، يدعم الصناعات التكنولوجية، بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات والذكاء الاصطناعي، بدلا من تقديم الدعم لها.

وتعكس تصريحات وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي آهن دوك جيون، إجماعا واسعا داخل الحكومة الكورية على عدم تقديم المنح لقطاع أشباه الموصلات ذو المستوى العالمي؛ لتحقيق توازن أفضل لتنمية الصناعات المحلية المختلفة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وهذا يمثل تناقضا صارخا عن النهج، الذي تبنته حكومات كبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، التي تقدم إعانات مالية لجذب أسماء عالمية، بما في ذلك شركة "سامسونج" للالكترونيات الكورية الجنوبية، لبناء مصانع للرقائق على أراضيها، فيما تتطلع لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية لديها، وتجنب انقطاع الإمدادات في المستقبل.

وقال الوزير للصحفيين، اليوم الأربعاء، عندما تحدث بشأن احتمال إقامة صندوق استثماري لدعم الشركات المحلية، بالنسبة لنا الذين يتعين علينا أن نقاتل في هذه "الحرب الصناعية"، نحتاج إلى المزيد من الذخيرة المرنة.