جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني جنوب سوريا

أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني جنوب سوريا.

وقال متحدث جيش الاحتلال إنه "استنادا إلى معلومات استخباراتية تم الحصول عليها عبر تحريات الوحدة 504، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عملية ليلة الأحد أسفرت عن اعتقال خلية من العناصر التي قام فيلق القدس الإيراني بتفعيلها في منطقة تل قدنة بجنوبي سوريا، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تعد هذه هي المرة الثانية خلال الأسبوع الماضي التي تنفذ فيها القوات الإسرائيلية عملية ليلية محددة وتعتقل خلالها عددا من العناصر الذين شكلوا تهديدا في المنطقة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وجرى ضبط الخلية الإيرانية الأولى في منطقة أم اللوقس وعين البصلي في الجنوب السوري، وذلك بالتعاون مع المحققين الميدانيين المنتمين للوحدة 504.

وتأتي العمليتين في سياق تصاعد التوتر الأمني بين إسرائيل وإيران على الساحة السورية، حيث تخوض تل أبيب منذ سنوات "حرباً بين الحروب" تهدف إلى تقويض التمركز العسكري الإيراني المتزايد في سوريا، وخصوصاً في المناطق القريبة من هضبة الجولان.