 جيش الاحتلال: إرسال آلاف استدعاءات التجنيد للحريديم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال: إرسال آلاف استدعاءات التجنيد للحريديم

وكالات
نشر في: الإثنين 7 يوليه 2025 - 10:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 يوليه 2025 - 10:48 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، أنه سيتم إرسال آلاف استدعاءات التجنيد إلى اليهود الحريديم المتشددين دينيا الذين كانوا معفيين من الخدمة العسكرية، في خطوة تهدد مستقبل الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه "سيبدأ هذا الأسبوع بإرسال الاستدعاءات لاستكمال إجراءات التجنيد للمتشددين دينيا الذين لم تعد صفتهم كطلاب في المدارس الدينية صالحة بعد انتهاء العمل بالقانون"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ويشكل تجنيد اليهود المتشددين قضية حساسة بالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو.
وأضاف بيان الجيش أنه "سيتم إرسال الاستدعاءات على دفعات خلال شهر يوليو، حتى يتم الوصول إلى إجمالي 54 ألف أمر استدعاء".

وأكد النص أن "الجيش سيواصل جهوده لتوسيع نطاق تجنيد أفراد المجتمع من المتشددين دينيا، مع ضمان توفير أفضل الظروف للحفاظ على أسلوب حياتهم الخاص".

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