يحل الفنان باسم سمرة، في الثامنة مساء غداً الخميس، ضيفاً على برنامج "أسرار النجوم" بإذاعة "نجوم إف.إم"، مع المذيعة إنجى على، للحديث عن مشاركته فى مسلسل "العتاولة" رمضان الماضي، والذي جسد فيه شخصية "عيسى الوزان"، بمشاركة أحمد السقا، وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، ونهى عابدين، وميمي جمال، وفريدة سيف النصر، من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن باسم سمرة، شارك مؤخرا في عدد من الأعمال منها، البعبع، وبطن الحوت، وبابا المجال، وسفاح الجيزة، وأشباح أوروبا، وعمهم، ومنعطف خطر، ومنورة بأهلها، والحارث، ولاد رزق 2، وهروب اضطراري.