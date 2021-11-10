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تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، بطلب استضافة مؤتمر قمة المناخ "كوب 28" في عام 2023.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": دولة الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة مؤتمر COP28 في 2023.. أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة".

وأضاف: "أيدت طلبنا الكثير من الدول ونتطلع لإعلان اختيار الدولة المستضيفة خلال اليومين القادمين.. الإمارات ستكون جاهزة للحدث العالمي حال فوزها بالاستضافة".

في السياق، قال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "خلال اليومين القادمين سيتم اختيار الدولة المستضيفة لمؤتمر المناخ COP28 في عام 2023".

وأضاف: "الإمارات بلد الفرص والتعاون والعمل الإيجابي، ونحن جاهزون لاستضافة أكبر مؤتمر وتجمع دولي لإيجاد حلول للتحديات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض".

يُذكر أن الدورة المقبلة من القمة ستعقد في مدينة شرم الشيخ عام 2022، علمًا بأن القمة الماضية استضافتها مدينة جلاسكو الإسكتندلية.