 كوب 28.. الإمارات تتقدم بطلب استضافة مؤتمر قمة المناخ في 2023 - بوابة الشروق
الأربعاء 10 نوفمبر 2021 4:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

كوب 28.. الإمارات تتقدم بطلب استضافة مؤتمر قمة المناخ في 2023

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 3:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 3:22 م

تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، بطلب استضافة مؤتمر قمة المناخ "كوب 28" في عام 2023.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": دولة الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة مؤتمر COP28 في 2023.. أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة".

وأضاف: "أيدت طلبنا الكثير من الدول ونتطلع لإعلان اختيار الدولة المستضيفة خلال اليومين القادمين.. الإمارات ستكون جاهزة للحدث العالمي حال فوزها بالاستضافة".

في السياق، قال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "خلال اليومين القادمين سيتم اختيار الدولة المستضيفة لمؤتمر المناخ COP28 في عام 2023".

وأضاف: "الإمارات بلد الفرص والتعاون والعمل الإيجابي، ونحن جاهزون لاستضافة أكبر مؤتمر وتجمع دولي لإيجاد حلول للتحديات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض".

يُذكر أن الدورة المقبلة من القمة ستعقد في مدينة شرم الشيخ عام 2022، علمًا بأن القمة الماضية استضافتها مدينة جلاسكو الإسكتندلية.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك