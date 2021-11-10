قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجامعات تبدأ تطبيق قرار منع دخول الطالب إلى الحرم أو التواجد في قاعات الدراسة دون تقديم شهادة تثبت حصوله على جرعة واحدة من لقاح كورونا، خلال 5 أيام من الآن.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الطلاب أمامهم 5 أيام للمسارعة بالحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا على الأقل، مؤكدًا أن الجامعات جادة في تطبيق منع الدخول بداية من 15 نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن الدولة جادة في تطبيق القرار الخاص بعدم السماح للموظفين التواجد داخل مقر العمل إلا بعد تقديم ما يثبت تلقي لقاح كورونا، قائلًا إن إثبات تلقي اللقاح إما بطريقة إلكترونية أو ورقية مطبوعة.

وذكر متحدث الوزراء أنه لن يسمح للمواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا بالتعامل مع كل المصالح الحكومية وديوان عام المحافظة، اعتبارًا من 1 ديسمبر، موضحًا أن الخدمات تشمل استخراج شهادة ميلاد أو وفاة أو تجديد البطاقة أو التعامل مع شركات الكهرباء والمياه.

وأوضح أن الموظف يطلب من المواطن قبل الوقوف أمامه لتلقي الخدمة إظهار شهادة تلقي اللقاح سواء ورقية أو إلكترونية، متابعًا: «بدون الإثبات سيمتنع الموظف عن تقديم الخدمة الحكومية؛ لأنه يطبق القانون وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء».

وأكد أن مصر لديها فائض من لقاحات كورونا وخاصة أن الحكومة تعهدت الوصول بنسبة 40% قبل نهاية العام الجاري، مضيفًا أن عدد اللقاحات يمكّن الدولة من تجاوز تلك النسبة لكن المشكلة ليست في توافر اللقاح وإنما إقبال المواطنين عليه.

وتابع: «المشكلة ليست خوفًا، المواطنون يرون أن اللقاح له فوائد في تقليل الإصابة والأعراض الشديدة، هناك حالة من الكسل لأننا عندما نتوجه إلى المولات أو نتواجد أمام المساجد ومراكز الشباب نجد إقبالًا قد يصل إلى حد التزاحم».