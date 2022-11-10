فيفا تعلن عن مشاركة حسن شاكوش في المهرجان المقام على هامش بطولة كأس العالم

أعلنت الصفحة الرسمية لموقع "فيفا"، مشاركة مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش، في المهرجان الغنائي المقام على هامش بطولة كأس العالم.

وكتبت صفحة الفيفا الرسمية عن حسن شاكوش: "هو مغني مصري اشتهر بأغانيه التي تعكس جوانب من الحياة في العالم العربي وطموحات أبنائه، ولكن بإيقاعات موسيقية شعبية، وحقق انتشاراً كبيراً بأغنيتيه مهرجان بنت الجيران وحبيبتي".

وأضافت الصفحة: "نشأ الفنان في محافظة الجيزة حيث اكتشف شغفه بالغناء في الشارع الذي يحفل بالكثير من الأصوات والأنماط الموسيقية، أما أغنيته المصورة (حبيبتي) فقد حققت 100 مليون مشاهدة خلال عام 2021، وتوسعت قاعدة متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي التي يتواصل فيها مع المعجبين وينشر تحديثات من حياته وأعماله، إذ يتابعه أكثر من 6 ملايين شخص عبر فيسبوك وحده".

ويشارك في المهرجان حسن شاكوش، مع الفريق الغنائي، ميامي، ومنسق الأغاني العالمي أصيل، وجوليا مارلي "نجل أسطورة موسيقى الريجي بوب مارلي"، وفريق "ميراث" التونسي.