تراجعت أسعار الذهب 3 جنيهات في أسواق الصاغة المحلية في بداية تعاملات اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، لينخفض سعر عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر مسجلا 1221 جنيها، مقارنة بـ1224 جنيها بختام تعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب نجيب، انخفض سعر جرام عيار 24 مسجلا 1395 جنيها مقارنة بـ1399 جنيها، كما هبط سعر الجرام من عيار 18 ليسجل 1045 جنيها، مقارنة بـ1049 جنيها، وخسر سعر الجنيه الذهب 24 جنيها مسجلا 9768 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار المعدن الأصفر خلال تداولات اليوم، حيث انخفض السعر الفوري بنسبة 0.13% مسجلا 1704 دولارات للأوقية، كما هبطت أسعار العقود الآجلة بنسبة 0.27% بنسبة 1709 دولارات للأوقية.

وانخفضت أسعار الذهب في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم الخميس، وهي ما تشير إلى ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.