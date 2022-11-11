أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن انطلاق اختبارات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، بعد غد السبت، حيث تم تدريب وتأهيل منسقي اللجان على كيفية تطبيق معايير المسابقة وتجهيز مقار اللجان وتوفير أجهزة الحاسب الآلي.

ويبدأ طلاب المكاتب الأهلية وطلاب الرواق الأزهري الاختبارات الشفوية الإلكترونية اعتبارًا من السبت وحتى الجمعة الموافق 25 نوفمبر الجاري، ثم يبدأ طلاب المعاهد الأزهرية الاختبارات اعتبارًا من السبت الموافق 26 نوفمبر الجاري وحتى الجمعة 9 ديسمبر المقبل، وسيتم إجراء اختبارات المتقدمين على ثلاث مراحل، يليها ترشيح الحاصلين على 80 درجة فأكثر للتصفيات المؤهلة لاختيار الفائزين على مستوى المناطق وتأهيلهم للتصفيات النهائية بالقاهرة لتحديد الفائزين بالمراكز العشر الأولى على مستوى الجمهورية.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان اليوم الخميس، أن هذه المسابقة تأتي برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإشراف وكيل الأزهر الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وبمتابعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للمسابقة هذا العام وصل إلى 177,851؛ منهم 11,846 في المستوى الأول الخاص بإتقان حفظ القرآن الكريم مع حسن التلاوة. وهذه المسابقة هي مسابقة قرآنية سنوية تشرف عليها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، ويشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتأتي في إطار ترسيخ الدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله.