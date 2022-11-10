انطلاق قمة آسيان ببنوم بنه في ظل تنافس الصين والولايات المتحدة على فرض نفوذهما

انطلقت قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي تستضيفها بنوم بنه، اليوم الخميس، في ظل تشديد الإجراءات الأمنية ونشر لافتات في شوارع المدينة.

ويشار إلى أن المرة هي الأولى التي يتم خلالها عقد القمة من خلال حضور ممثليها شخصيا، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

وبصفته رئيس المؤتمر الذي يُعقد سنويا، يستضيف رئيس الوزراء الكمبودي، هون سين، القمة في فندق "سوخا" الراقي، خلال الفترة من العاشر وحتى 13 من نوفمبر الجاري في بنوم بنه، تحت شعار "آسيان إيه سي تي: معا نواجه التحديات"، لتعزيز التناغم والسلام والازدهار في المنطقة.

ويشمل جدول أعمال القمة بحث قضايا الانتعاش الاقتصادي بعد تفشي جائحة كورونا، والتوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة، والأزمة في ميانمار، والنزاعات ببحر الصين الجنوبي، والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، وقضايا تغير المناخ.

جدير بالذكر أن رئيس المجلس العسكري في ميانمار لم تتم دعوته لحضور المؤتمر.