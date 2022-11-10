عاهل الأردن وملك بريطانيا يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الأردن وبريطانيا حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في لندن، اليوم الخميس، الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا.

وأكد الجانبان، خلال لقائهما في قصر باكنجهام، اعتزازهما بعلاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة.

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن تطلع الأردن لمزيد من التعاون مع المملكة المتحدة، والبناء على العلاقة الممتدة التي تجمع العائلتين الملكيتين في البلدين.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.

وتناول الجانبان خلال اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية.