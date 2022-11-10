أظهرت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، فوز المرشحة ذات الأصول الصومالية زينب محمد، بمقعد بمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية مينوسوتا، بنتيجة كاسحة بلغت نحو 86% من الأصوات، وفقا لما نشرته سكاي نيوز.

وبعد فوزها، قالت: عندما فكرت لأول مرة في الترشح لمنصبي، كان ذلك لأنني أردت أن أجعل حياة الناس أسهل، وليس أصعب، إنه ليس مجرد شعار حملة، إنها عبارة تعني لنا الكثير.

ويعتبر فوز زينب محمد، علامة فارقة في التاريخ الأمريكي، إذ أنها أصغر من يصل لهذا المنصب (٢٥ عاما)، إلى جانب كونها مسلمة ومن أصول مهاجرة.

وبتتبع التاريخ السياسي الأمريكي، نجد أن ولاية "مينوسوتا" التي فازت عنها زينب، سبقت وقدمت للكونجرس أعضاء من أصول مسلمة في انتخابات سابقة.

مشوار زينب

ولدت زينب محمد بالصومال في مايو 1997، وقررت عائلتها الهجرة للولايات المتحدة وهي في التاسعة من عمرها، لتقيم منذ ذلك الوقت بمدينة مينا بوليس.

ونشأت في ظروف اجتماعية صعبة، حيث كانت والدتها تعمل عاملة بأحد المصانع لوردية ١٦ ساعة، كذلك والدها الذي جمع بين أكثر من وظيفتين، حسبما ذكر الموقع الرسمي لحملتها الانتخابية.

وعن دافعها للترشح، قالت: هناك أشخاص يبيتون بالعراء في درجة حرارة 20 تحت الصفر.. هذا غير أخلاقي في بلد يفتخر بكونه أغنى دولة في العالم، وواحدة من أفضل الدول التي يمكن العيش فيها، لهذا السبب أردت السعي للمنصب.

إلهان عمر..ثقة تتجدد

وقبل نحو 4 سنوات، كان نفس المشهد الحالي مع مواطنتها إلهان عمر، والتي فازت قبل أربع سنوات بتجديد الكونجرس النصفي في 2018، بعضوية مجلس النواب، لتكون أول محجبة تدخل الكونجرس.

وولدت إلهان في أكتوبر 1981، هاجرت مع أسرتها إلى مينيسوتا، وكانت متفوقة وتعلمت الإنجليزية في غضون ثلاثة أشهر، وعملت أثناء دراستها كمترجمة وهي في سن الـ14 فقط.

وجاء انتخابها بعد عدة أيام فقط من اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمهاجرين الصوماليين في مينيسوتا "بنشر أرائهم المتطرفة"، بحسب بي بي سي.

وللمرة الثالثة أعيد انتخاب إلهان عمر في الانتخابات التي جرت بالأمس، لتحتفظ بمقعدها في مجلس النواب، ويصبح لأبناء الصومال المهاجرين مقعدين لإلهان وزينب.

كيث إليسون

وكانت ولاية مينوسوتا على موعد مع دخول أول مسلم للكونجرس الأمريكي في انتخابات تجديد الكونجرس التي جرت في نوفمبر عام 2006، وذلك بانتخاب المحامي البارز كيث إليسون، وولد بولاية ميتشجان عام 1963 لعائلة من أصول إفريقية.

وقدم خلال حملته الانتخابية، مطالبا بالانسحاب الأمريكي من العراق، ومزيد من الدعم للمهاجرين.

واحتفظ إليسون بمقعده، حتى تسلمته منه إلهان عمر في 2018، ليتولى منصب المدعي العام للولاية.