وزيرة خارجية ألمانيا تدعو لإتاحة الفرصة لانضمام السويد وفنلندا لحلف الأطلسي

ناشدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك كلا من تركيا والمجر تمهيد الطريق لتوسيع نطاق حلف شمال الأطلسي "ناتو" ليشمل السويد وفنلندا.

وقالت بيربوك اليوم الخميس بعد اجتماع مع نظيرها السويدي توبياس بيلستروم بالعاصمة برلين إن كلا البلدين التزما خلال قمة الحلف في مدريد في الصيف بإتاحة فرصة انضمام السويد وفنلندا للناتو ، وقالت: "وهذا تحديدا ما يجب فعله الآن".

وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى أن ألمانيا، من أوائل الدول بالحلف التي صادقت على طلبات الانضمام، وأضافت أن الحكومة الاتحادية شجعت دولا أخرى بالناتو على فعل ذلك أيضا، وهو ما حدث حتى الآن في 28 دولة من إجمالي 30 دولة عضو، وقالت: "لن نتراخى في هذا التشجيع الودي".

وأكدت بيربوك أنه من المهم "لأمننا جميعا أن يتم الآن تنفيذ هذا التصديق بشكل مشترك مع اقتراب نهاية العام".

يذكر أن اجتماعا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسون في أنقرة أول أمس الثلاثاء لم يسفر عن أي تقدم في هذه المسألة. ومن المقرر أن يكون هناك اجتماع سويدي-فنلندي-تركي جديد في نهاية شهر نوفمبر الجاري في ستوكهولم.

وتتهم تركيا السويد وفنلندا بدعم وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها تركيا فرعًا لحزب العمال الكردستاني المحظور، وبالتالي تراها "منظمة إرهابية". ويطالب أردوغان بتسليم "إرهابيين" مزعومين.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية السويدي قائلا: "السويد تعمل بعناية من أجل إتاحة انضمام سريع وسلس لحلف الناتو"، وأضاف أنه سيتم مواصلة النقاش بطريقة إيجابية.

وتابع أن زيارة كريسترسون لأنقرة أظهرت "أنه لا يزال هناك مجال كبير للحوار"، وشدد على ضرورة إجراء هذا الحوار على أعلى مستوى، وأضاف أنه سيتوجه بنفسه أيضا إلى أنقرة.