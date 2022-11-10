كسبت البورصة المصرية نحو 4.4%، في الأسبوع الأول من فعاليات قمة المناخ كوب 27 التي يشارك فيها نحو 120 من قادة الدول، ومئات الوزراء وكبار المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني.

وانطلقت القمة يوم الأحد الماضي الموافق 6 من نوفمبر، وتستمر الفعاليات حتى 18 نوفمبر.

وتراجعت البورصة المصرية اليوم الخميس بنسبة طفيفة بعد مكاسب كبيرة أمس، في تحركات تبدو إنها جني أرباح، إذ تراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.2%، ووصل إلى مستوى 11757 نقطة.

وحقق المؤشر ارتفاعًا كبيرًا في جلسة الأربعاء، وأغلق تداولات الأمس عند أعلى مستويات الجلسة (11,781 نقطة)، وهو المستوى الأعلى في ثمانية أشهر، بعد ارتفاعه بنسبة 4.6%.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "يستهدف المؤشر مقاومة رئيسية عند 12,070 نقطة، وهو بمثابة اختبار قوي لقوى الشراء..يقف مستوى الدعم الأول عند 11,570 نقطة، ويليه مستوى 11,440 نقطة، وننصح المتداول على المدى القصير بتبني استراتيجية أكثر حذرًا وجني أرباح التداولات التي حققت المستهدف منها".