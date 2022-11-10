بايدن يعلن نيته الترشح لولاية جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، عن خطته للترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية مرة أخرى عام 2024، مضيفًا أن السيدة الأولى جيل بايدن تظل عاملاً رئيسياً في قراره.

وقال بايدن، عندما سئل في مؤتمر صحفي، عن كيفية تأثير نتائج انتخابات منتصف المدة على موقف إعادة انتخابه: "في نيتي الترشح مرة أخرى بغض النظر عن نتيجة هذه الانتخابات"، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وأضاف بايدن: "لا أشعر بأي استعجال بطريقة أو بأخرى.. أريد أن يكون لدي وقت للتحدث مع السيدة الأولى" في أمر ترشحه لولاية جديدة.

واحتفى بايدن بالمكاسب التي أحرزها مرشحي حزبه الديموقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي بعد فوز جمهوري متوقع، وقال إن يوم الانتخابات كان يوما جيدا للديموقراطية.