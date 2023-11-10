انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قصف الجيش الإسرائيلي لمسجد خالد بن الوليد في بني سهيلا شرقي خان يونس بقطاع غزة أمس الأربعاء.

ونشرت وسائل الإعلام الفلسطينية والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يوثق سقوط صاروخ في اتجاه المسجد بشكل مباشر وتدميره.

ومساء أمس الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة ما أدى لمقتل 30 مواطنا بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات بجروح مختلفة، مشيرة إلى أن هناك العشرات تحت ركام المنزلين، وإلى إصابة عشرات المواطنين أيضا وبينهم أطفال.

وأكدت "وفا" أن "آلة الحرب الإسرائيلية واصلت شن غارات على المناطق السكنية في مواقع متفرقة من قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد العشرات منذ صباح اليوم (أمس)".

وأضافت: "قصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة، ما أدى لارتقاء 8 شهداء وإصابة العشرات بجروح متفاوتة".

من جهتهم، ذكر مراسلو "وفا" أن "طائرات الاحتلال الحربية أعادت قصف مسجد الإخلاص في حارة العقاد الربوات الغربية وسط خان يونس جنوب قطاع غزة"، بينما واصلت مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها وقنابل إنارة على مخيم الشاطئ غرب غزة.

هذا وكانت الطائرات الإسرائيلية قصفت مسجد المصطفى في منطقة الشيخ ناصر بخان يونس ليرتفع عدد المساجد التي تم تدميرها الأربعاء إلى 4 مساجد.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 35 جثمانا من تحت أنقاض المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي بالحزام الناري قبل أيام في محيط مسجد الأشقر وسط مخيم جباليا في قطاع غزة.

هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى في القطاع ارتفع منذ بدء الحرب إلى "10812 شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا و26905 مصابين"، حيث تشن إسرائيل حربا على غزة بعد إطلاق كتائب القسام عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، أدت إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.