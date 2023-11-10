القضاء البريطاني: قضية تجسس ديلي ميل على المشاهير لا يمكن تسويتها إلا بمحاكمة كاملة

قرر قاض في لندن بأن مزاعم التجسس غير القانوني التي قام بها صحفيو صحيفة ديلي ميل على مجموعة من الشخصيات المهمة، والمشاهير، وبينهم الأمير هاري، وإلتون جون، يجب أن تخضع لجلسة استماع في إطار محاكمة كاملة.

ولم تفلح شركة أسوشيتد نيوزبيبرز، الناشر لصحيفة ديلي ميل، في إسقاط القضية، بعدما حكم قاض اليوم الجمعة، بأنه لن يتم تسوية المزاعم بجمع المعلومات بشكل غير قانوني من جانب الصحفيين إلا في إطار محاكمة.

ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، دفع محامو الصحيفة بأن المزاعم تسقط بالتقادم.

وتدور المعركة القضائية مع الصحيفة إلى عقود سابقة، وتركز الفضيحة حول صحيفة نيوز أوف ذا وورلد التابعة لنيوز كورب المملوكة لروبرت مردوخ، والتي اخترق صحفيوها الهواتف الذكية ورسائل البريد الصوتي الخاص بالعديد من المشاهير والنواب وأفراد من العائلة المالكة.

وأدت النزاعات التالية إلى اعتقالات وإدانات، ودعوات كاسحة لإصلاح الإعلام البريطاني