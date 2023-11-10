كشفت دراسة إسرائيلية حديثة لفريق من موظفي المخابرات الإسرائيلية المتقاعدين، عن تفوق فريق المقاومة الفلسطينية على المستخدمين الإسرائيليين في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ بلغت أعداد المنشورات الداعمة لفلسطين خلال طوفان الأقصي 15 ضعف عدد المنشورات المؤيدة لإسرائيل.

وذكر موقع كالكلست العبري، أن فريق من منظمة هيومانز الإسرائيلية، يديرها رجال مخابرات، أجرت تحليلا لأكثر من ١١٧ مليار منشور متعلق بالحرب بين إسرائيل وغزة منذ ٧ أكتوبر الماضي.

وتابعت المنظمة، ٣ وسوم مؤيدة لإسرائيل، و٣ داعمة لفلسطين على منصتي إنستجرام وتيك توك، حيث أظهرت الدراسة أن ٧.٣٩ مليار منشور دعموا إسرائيل فقط، بينما دعم ١٠٩ مليارات و٦١ مليون منشور دعموا فلسطين والمقاومة.

وأوضحت الدراسة أن الفرق بلغ ٩٣٪ من المنشورات لصالح فلسطين، مقابل نحو ٦٪ لصالح إسرائيل.

وأكدت الدراسة عزوف الأجانب غير الإسرائيليين عن المشاركة في الترندات الإسرائيلية، بينما تراجع اهتمام الإسرائيليون أنفسهم عن مشاركة الوسوم الداعمة لإسرائيل بعد مرور أسبوعين فقط على الحرب.

وزعم ريفيل تشان أحد مؤسسي المركز الإسرائيلي القائم بالدراسة، أن سبب كثرة المنشورات الداعمة لفلسطين هو التمويل المالي من قبل بعض الجمعيات، مشيرا إلى أن سبب تجنب الأجانب حول العالم المشاركة في الوسوم الإسرائيلية هو الخوف من المقاومة.