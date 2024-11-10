نتنياهو يعترف ضمنيا بتنفيذ إسرائيل عملية تفجير أجهزة البيجر في لبنان سبتمبر الماضي

نقل الإعلام العبري عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعترافه للمرة الأولى، بالمسئولية عن تفجير أجهزة البيجر بعناصر حزب الله اللبناني.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد، عن نتنياهو، قوله إنه لم «يصغِ إلى التحذير بأن واشنطن ستعارض العملية».

وقال خلال جلسة الحكومة إن «عملية البيجر واغتيال نصر الله تم تنفيذها، رغم معارضة مسئولين كبار في منظومة الأمن وسياسيين».

وبحسب الإعلام العبري، قصد رئيس الوزراء الإسرائيلي من ذلك، التقليل من شأن رئيس هيئة الأركان، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وفي سبتمبر الماضي، انفجرت آلاف أجهزة البيجر وأجهزة الراديو في حادثين منفصلين في لبنان، ما أدى إلى إصابة الآلاف، ومقتل ما لا يقل عن 37 شخصًا.