وزير الخارجية: جهود مصر متواصلة لوقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات إلى القطاع

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية المقرر عقدها يوم 11 نوفمبر بالرياض.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، استعرض الجهود المصرية المتواصلة من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كامل وغير مشروط، معرباً عن إدانته الكاملة لاستمرار العدوان الإسرائيلي وكل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لحظر عمل وكالة الأونروا.

وشدد الوزير على أهمية التحرك في المنظمات الدولية لتوفير الدعم اللازم للوكالة وحمايتها، كما حرص على تأكيد موقف مصر الرافض لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين بغرض تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أن مصر ستظل تدعم الشعب الفلسطيني الشقيق حتى إقامة دولة فلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على دعم مصر الكامل لتمكين السلطة الفلسطينية.

كما حرص الوزير عبد العاطي على استعراض الجهود التي اضطلعت بها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية، انطلاقاً من مسئوليتها التاريخية ودورها القومي في دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقه في الاستقلال، بالإضافة إلى الدور الإنساني الذي تحملت مسئوليته في إغاثة سكان قطاع غزة.

ولفت إلى أن مصر قدمت أكثر من 70% من المساعدات التي دخلت القطاع، مشيراً إلى استقبال مصر وتوفيرها الرعاية الصحية لآلاف من الجرحى الفلسطينيين، بالإضافة إلى تطعيم آلاف الأطفال، وتقديم الدعم اللازم لالتحاق آلاف من الطلبة الفلسطينيين بالتعليم؛ سواء من خلال وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

من جانبه، حرص رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني على الإعراب عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر في مختلف الأصعدة لدعم الحقوق الفلسطينية، مشيداً بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهوده الهادفة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه، وعلى رأسها حق تقرير المصير.