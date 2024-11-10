انطلاق فعاليات النسخة 12 للمؤتمر الدولي لعلوم الرياضيات والأمن السيبراني بالأقصر

انطلقت فعاليات النسخة 12 للمؤتمر الدولي لعلوم الرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بجامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين ورواد الصناعة من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر يومين، إلى مناقشة أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والأكاديميين وصناع القرار. كما يسعى المؤتمر إلى بناء شراكات بحثية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، بالحضور ونقل لهم تحيات الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، معبرا عن فخره واعتزازه باستضافة الجامعة لهذا المؤتمر الهام الذي يأتي ضمن أولويات الدولة في الوقت الحالي بخصوص الأمن السيبىراني والذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأمن القومي، مؤكدا أن الجامعة تهتم بالذكاء الاصطناعي كونه بتلاقي من أهداف الجامعة التكنولوجية.

وقال الدكتور محمود عبدالعاطي، رئيس المؤتمر، إن هذا الحدث يأتي في وقت حرج تشهد فيه العالم تطورات تكنولوجية متسارعة، مما يزيد من أهمية الأمن السيبراني وحماية البيانات.

وأضاف عبد العاطي أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز القدرات المصرية في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية من الخبرات والكفاءات في هذا المجال.

وتابع عبد العاطي: "ما دفعنا لوضع الأمن السيبىراني والذكاء الاصطناعي، كمحاور رئيسية للمؤتمر، هو دعوة الرئيس السيسي، للاهتمام بالتخصصات التكنولوجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبىراني لأنه سيوفر فرص عمل لشبابنا، كما سيشكل حماية الأمن القومي المصري، موجها الشكر للرئيس ووزير التعليم العالي لدعمهما الكبير للمؤتمر".

وشهد المؤتمر توزيع جوائز عبادة الدولية لعدد من العلماء والباحثين الفائزين بمسابقة هذا العام، كما تم تكريم الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق بقنا، شخصية العام لهذا المؤتمر، ثم تخلل المؤتمر جلسات نقاشية وبحثية بمشاركة العلماء والباحثين من مختلف الجامعات المشاركة.

ويُنظّم المؤتمر تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجلس البحث العلمي العربية بالتعاون مع أعرق الجامعات الصينية، جامعة Zhejiang، وبالتعاون مع جامعات الأقصر وطيبة التكنولوجية وسوهاج، وجنوب الوادي.