أحمد الكاس يعلن قائمة منتخب الناشئين المشاركة في بطولة شمال إفريقيا

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائمة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 المشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما.

يواجه منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 تحت قيادة مدربه أحمد الكاس، في التاسعة مساء غد الاثنين نظيره المغربي، في المباراة الافتتاحية التي تجمعها ضمن تصفيات شمال إفريقيا.

تنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

يلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.