 فان نيستلروى يعلن تشكيل مانشستر يونايتد في مواجهة ثعالب ليستر - بوابة الشروق
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فان نيستلروى يعلن تشكيل مانشستر يونايتد في مواجهة ثعالب ليستر

محمود عيسى
نشر في: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 3:47 م | آخر تحديث: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 3:47 م

أعلن فان نيستلروى المدير الفنى المؤقت لفريق مانشستر يونايتد تشكيل الشياطين الحمر، لمواجهة ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد في إطار مباريات الجولة الـ11، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالى 2024-2025.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، في جدول ترتيب فرق الدوري.

بينما يتواجد فريق ليستر سيتي فى المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

تشكيل مانشستر يونايتد..

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

الوسط: كاسيميرو، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز.

الهجوم: اماد، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند.

 

 


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