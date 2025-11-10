الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%

قال اللواء إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن الأمراض الفيروسية تصيب الإنسان والحيوان، لكن الدولة المصرية تتابع الوضع عن كثب عبر وزارة الزراعة التي تقوم بالتقصي الوبائي ووضع خريطة دقيقة للأمراض ومكافحتها قبل انتشارها.

وأضاف صابر خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان منة فاروق ولما جبريل، أن الدولة تنفذ 3 حملات قومية متزامنة لتحصين جميع الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الورد المتسع.

وأشار إلى أن انتظام الحملات يضمن عدم ظهور الأوبئة، موضحًا أن الحملة الحالية بدأت منذ يوليو الماضي وتستمر على مستوى الجمهورية، مع متابعة مستمرة في الأسواق والمزارع الصغيرة لضمان استقرار الوضع والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد صابر أن الوضع مستقر تمامًا، وأن التحصينات تحقق نجاحًا بنسبة تفوق 100%، مضيفًا: "لا داعي للقلق أو الانسياق وراء أي شائعات حول تفشي الأمراض".

وعن سلامة اللحوم للمواطنين، طمأن صابر قائلاً إن الفرق البيطرية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تتابع الوضع بدقة، وأن اللحوم آمنة تمامًا للاستهلاك.

كما أشار إلى أن التحصينات مدعومة من الدولة، ولا يتحمل المزارع سوى رسوم رمزية قليلة جدًا مقارنة بالقيمة الفعلية للجرعة، مضيفًا أن اللقاحات المحلية فعّالة جدًا وتتوافق مع طبيعة الفيروسات الموجودة جغرافيًا في مصر، ما يجعلها أكثر حماية من المستورد.