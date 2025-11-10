إقبال ملحوظ للناخبين مع بدء التصويت في انتخابات النواب بدائرة كرداسة

فتحت لجان الانتخابات بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة أبوابها أمام المواطنين في الساعة التاسعة صباحا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

وشهد محيط اللجان توافد عدد من المواطنين منذ الساعات الأولى من اليوم الأول للعملية الإنتخابية، خاصة من كبار السن والسيدات، بالإضافة إلى عدد من الشاب.

وشهد محيط لجان مدرسة الراية للتعليم الأساسي، وطلعت حرب للتعليم الأساسي المشتركة، ومدرسة كفر حكيم، زحاما ملحوظا مع انطلاق التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، وسط أجواء احتفالية عمتها الأغاني الوطنية التي بثتها مكبرات الصوت.

وتواجدت قوات الأمن في محيط اللجان لتأمين سير العملية الانتخابية وضمان سهولة دخول وخروج الناخبين، إلى جانب فرق من المتابعين ومندوبي المرشحين، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في دائرة كرداسة ثلاثة مرشحين على النظام الفردي هم: خالد تامر طايع، المستشار أحمد عبد النبي، مراد الصيفي، وذلك على الفوز بمقعد وحيد عن الدائرة.

وعلى مستوى محافظة الجيزة يتنافس بها 170 مرشحًا للفوز بـ 25 مقعدًا في 12 دائرة انتخابية.